Spyro 4, nuovi leak all'orizzonte: Toys For Bob sarebbe al lavoro sul gioco

Spyro starebbe per tornare, ma è davvero così? Sono queste le affermazioni che circolano in rete ormai da diversi mesi e che darebbero per certo l'avvio dei lavori su un nuovo gioco di Spyro anticipato da un teaser di Toys For Bob. Non vi è ancora nulla di ufficiale a tal proposito, eppure i rumor continuano a susseguirsi in rete.

Nella giornata di ieri 11 febbraio, l'utente Reddit ChiefKeef786 ha rivelato al mondo intero quello che, a suo dire, sarebbe una vera e propria indiscrezione sull'inizio del progetto di Spyro 4: "Sì, lo so che è una cosa del tutto casuale, ma ho incontrato un amico che lavora presso Toys For Bob e, mentre parlavamo di come andasse nella vita e cose così, mi ha detto che sta lavorando a un nuovo gioco di Spyro. Ecco, questo è il leak".

Alla "voce di corridoio" in questione, di per sé alquanto dubbia, non vi è accompagnata alcuna fonte o immagini acquisite relativamente al progetto di cui sopra. Per adesso, dunque, tutto ciò che è stato affermato da ChiefKeef786 è da prendere con le dovute pinze. Tuttavia, nell'arco degli ultimi dodici mesi abbiamo assistito a più riprese a conferme indirette che lasciano intuire che Toys For Bob possa star lavorando a un nuovo gioco Tripla A e che questo possa essere proprio Spyro 4.

Pur essendo quest'ultimi rumor alquanto poco affidabili, non ci resta che attendere una conferma ufficiale nel corso dei prossimi mesi. Intanto, però, il desiderio di assistere al ritorno in auge di Spyro è dominante tra gli amanti dell'iconico brand, il che potrebbe render reale quello che ad oggi è solo oggetto di indiscrezioni e voci di corridoio.