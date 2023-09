Spyro 4 Mystery of the Dragon annunciato il 5 ottobre? Leak incredibile se confermato

Da tempo sembra che Toys for Bob sia al lavoro su Spyro 4 e secondo un leak incredibile emerso in queste ore sembra che la presentazione del gioco sia particolarmente vicina e prevista per l'inizio di ottobre.

L'annuncio di Spyro 4 Mystery of the Dragon (questo il presunto titolo del gioco) sarebbe previsto per il 5 ottobre, secondo quanto riportato Nicholas Kole (già al lavoro su Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4 It's About Time) sarebbe coinvolto nel progetto come responsabile del design delle ambientazioni e dei personaggi.

Cynder sarà un personaggio giocabile anche se non ci saranno meccaniche stile Ratchet & Clank con i due personaggi sullo schermo, il leak svela anche il ritorno di Elora, Hunter, Moneybags, Professor, Ripto, Crush & Gulp mentre non ci saranno Sheila, Sgt Bird, Bentley & Agent 9.

Spyro 4 Mystery of the Dragon sarebbe atteso per la fine del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S mentre non si fa alcuna menzione riguardo un possibile lancio su Nintendo Switch o Switch 2. Al momento non ci sono conferme riguardo l'autenticità di questo leak e gli insider più noti (come Tom Henderson) non si sono sbilanciati, dunque non ci resta che attendere con ansia l'inizio di ottobre.