Spyro 4: You Gotta Believe è il motto del 2024, ci crediamo o no?

I profili social di Spyro The Dragon inaugurano il nuovo anno con un motto: You Gotta Believe è lo slogan scelto per dare il benvenuto al 2024, un motto che speriamo davvero possa portarci una nuova avventura del draghetto viola.

Negli ultimi anni le quotazioni di Spyro The Dragon sono in calo, dopo il ritorno di fiamma avuto con Spyro Reignited Trilogy, purtroppo Activision Blizzard non è riuscita a cavalcare l'onda e negli anni abbiamo atteso inutilmente (fino ad ora?) un nuovo gioco della serie, ma senza nessun risultato.

Nel caso di Crash Bandicoot, dopo il successo di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy abbiamo avuto giochi mobile, giochi multiplayer come Crash Team Rumble e sopratutto Crash Bandicoot 4 It's About Time. Il povero Spyro invece è rimasto in panchina e dopo la trilogia rimasterizzata nulla di concreto si è mosso, se non qualche apparizione crossover in altri giochi.

Adesso, sembra che Toys for Bob sia al lavoro su Spyro 4 Mystery of the Dragon, ricordiamoci che la serie è ora di proprietà di Microsoft, con la casa di Redmond che ha acquisito i diritti di Spyro dopo l'acquisizione di Activision Blizzard. Riuscirà Microsoft a riportare in vita il draghetto? Lo scopriremo nel corso del 2024.