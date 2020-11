Spyro, Fallout, Zelda e Super Mario: videogiochi diventano mitologia giapponese in fan art

Gli universi videoludici sono in grado di rappresentare grandi fonti d'ispirazione per creativi e aspiranti artisti, che sovente non esitano a dar vita a reinterpretazioni personali delle produzioni più celebri.

Tra questi abili appassionati possiamo certamente annoverare un utente attivo su Instagram come "Turtle of Canada". Artista e aspirante animatore, quest'ultimo ha scelto di cimentarsi con alcuni titoli particolarmente iconici, provando ad offrirne una chiave di reinterpretazione originale. Partendo da quattro gradi produzioni, il talentuoso giocatore ne ha ricreato l'immaginario traslandolo nell'affascinante universo della mitologia giapponese. L'attenzione di Turtle of Canada, in particolare, si è concentrata su Fallout 3, il primo The Legend of Zelda per NES, Super Mario Sunshine e Spyro. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il risultato degli sforzi del videogiocatore è decisamente notevole. Che cosa ve ne pare delle sue fan art?



Come detto, la fantasia degli appassionati di videogiochi spesso non conosce confini e finisce per dare forma a creazioni inaspettate. Di recente, ad esempio, abbiamo visto un'arma di Bloodborne diventare realtà, mentre un padre amante del medium non ha esitato nel cimentarsi nella creazione di una spettacolare casa dei giochi ispirata a The Legend of Zelda: Breath of the Wild per i propri figli.