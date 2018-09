Spyro Myths Awaken: sviluppo interrotto su richiesta di Activision

Spyro Myths Awaken è un progetto fan made ispirato a Spyro The Dragon: il gioco è in sviluppo da oltre dodici mesi ma la sua esistenza è stata resa nota solo nelle ultime settimane. L'autore tuttavia ha dichiarato che il titolo non uscirà in questa forma, a causa della (legittima) richiesta di Activision di bloccare i lavori sul gioco.

Parlando ai microfoni di Eurogamer.net l'autore di Spyro Myths Awaken ha rivelato di aver ricevuto una lettera da parte dei legali di Activision Blizzard, i quali chiedono lo stop ai lavori e il blocco alla diffusione del materiale già pubblicato.

Lo sviluppatore ha ovviamente accetto la richiesta e dunque non proseguirà lo sviluppo di Spyro Myths Awaken, tuttavia il lavoro fatto fino a questo momento non verrà interamente buttato, il progetto verrà infatti modificato per non infrangere alcun copyright e trasformato in un nuovo gioco.

Cyreides (questo il nickname dell'autore) afferma di non serbare alcun rancore e di essere consapevole di come Activision abbia agito solamente per tutelare una sua proprietà intellettuale, sebbene tra gli obiettivi dello sviluppatore non ci fosse quello di trarre profitto dall'opera.