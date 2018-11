Spyro e Pokémon Let's Go stanno vendendo bene in UK, Fallout e Hitman 2 no

La classifica relativa alle vendite dei videogiochi nel Regno Unito non verrà divulgata prima di domani, ma Christopher Dring di GameIndustry.biz ha già fornito qualche interessante anticipazione al riguardo.

L'ultima settimana è stata piuttosto ricca in termini di uscite, poiché ha visto l'arrivo sul mercato di ben quattro titoli di alto profilo. A quanto pare, tuttavia, le cose non stanno andando bene per tutti. Dring ha affermato che Spyro Reignited Trilogy e Pokémon Let's Go Pikachu/Eevee stanno vendendo bene. La stessa cosa, invece, non può dirsi per Fallout 76 e Hitman 2, che probabilmente faranno registrare risultati scarsi.

Ne sapremo sicuramente di più domani, quando avremo a disposizione i risultati definitivi dell'agenzia GFK Chart-Track. In ogni caso, secondo Dring, "pubblicare così tanti giochi d'azione per adulti in un finestra ridotta di sole sei settimane è stata una cattiva idea". Tra pochi giorni, tra l'altro, arriverà anche un altro big, che punta sicuramente a accaparrarsi una fetta di mercato sostanziosa. Parliamo di Battlefield 5, in uscita il 20 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Quale gioco avete scelto tra gli innumerevoli arrivati sugli scaffali nelle ultime settimane?