Spyro Reignited Trilogy: pre-order aperti su PlayStation 4 e Xbox One

Dopo numerosi e insistenti rumor susseguitisi nelle scorse settimane, Activision ha finalmente annunciato Spyro Reignited Trilogy, versione rifatta di Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon.

La collection, curata da Toys for Boys, sarà un prodotto speculare a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy di Vicarious Visions, presentando quindi un look grafico rifatto ma fedele esteticamente all'opera originale. Come specifica il publisher, Spyro Reignited Trilogy avrà un gameplay "dal sapore nostalgico", più di 100 livelli da giocare, un nuovo sistema di controllo, filmati di intermezzo compeltamente rifatti, e molto altro.

Se tutto è riuscito a convincervi, sarete dunque interessati a sapere che Spyro Reignited Trilogy è ora disponibile per il pre-order nelle sue versioni PlayStation 4 e Xbox One, le uniche annunciate finora.

Ricordiamo che, come annunciato solo poche ore fa, Spyro Reignited Trilogy sarà disponibile su PS4 e Xbox One il 21 settembre 2018. A questo indirizzo trovate immagini e trailer della nuova collection di Activision e Toys for Boys.