Spyro Reignited Trilogy: l'Agente 9 e il Professore protagonisti di un filmato di gioco

Ad un mese esatto dalla pubblicazione, Toys for Bob e Activision hanno pubblicato un nuovo filmato di gioco di Spyro Reignited Trilogy, raccolta comprendente i primi tre capitoli della serie riveduti e corretti.

Nello specifico, la cutscene in questione è tratta Spyro: Year of the Dragon, capitolo conclusivo della trilogia originale. Oltre al draghetto viola e Elora, già apparsi in altri filmati pubblicati negli scorsi mesi, è possibile ammirare per la prima volta le nuove versioni del Professore e dell'Agente 9. Quest'ultimo, nato come scimmia da laboratorio del Professore, ha ben presto imparato ad utilizzare l'arma che lui chiama Mr. Laser Blaster. Come potete vedere nel filmato che abbiamo allegato in calce alla notizia, il suo incredibile odio per i Rhynocs, i nemici simili a rinoceronti che popolano i mondi del terzo capitolo, è rimasto intatto.

Ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy, inizialmente previsto per il mese di settembre su PlayStation 4 e Xbox One, è stato rinviato al 13 novembre. Recentemente sono state svelate le liste dei trofei dei tre giochi inclusi, comprendenti altrettanti trofei di Platino. Segnaliamo che la raccolta può essere prenotata su Amazon.it con il 10% di sconto.