Spyro Reignited Trilogy: ecco l'Action Figure ufficiale, costa più di 400 dollari!

Gli artigiani e i designer della bottega di First 4 Figures mandano in visibilio tutti gli appassionati del draghetto Spyro annunciando l'action figure di Spyro Reignited Trilogy. L'incredibile statuetta celebrativa di F4F è stata realizzata partendo dai modelli poligonali e dal materiale grafico fornito da Activision.

Così come possiamo intuire osservando il video confezionato per l'occasione dall'azienda britannica (con sede anche a Hong Kong) specializzata nella realizzazione di action figure a tema videoludico, fumettistico e cinematografico, la statua di Spyro ha dimensioni semplicemente mastodontiche.

Sia nella sua Exclusive Edition che nella sua versione Standard, il cui lancio è previsto in entrambi i casi nella seconda metà del 2020, l'action figure in resina della Reignited Trilogy di Spyro vanta un'altezza di 45cm, una larghezza di 41cm e una profondità di 38cm, il tutto per un incredibile peso di 5,26Kg.

I fortunati utenti che sono riusciti a prenotare una delle esigue copie della Exclusive Edition dovranno sborsare la bellezza di 424,99 dollari, corrispondenti a circa 378 euro al tasso di cambio attuale. Nel momento in cui scriviamo, la Standard Edition continua ad essere prenotabile attraverso le pagine del sito ufficiale di First 4 Figures, con modalità di pagamento che, visto il prezzo della statuetta celebrativa di Spyro, prevedono anche l'acquisto a rate. Fateci sapere cosa ne pensate di questa action figure, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra guida della Reignited Trilogydi Spyro.