Spyro Reignited Trilogy: aggiunti i sottotitoli con la nuova patch

Spyro Reignited Trilogy, la collezione dei primi tre storici capitoli della serie dedicata all'amato draghetto viola, si è aggiornato con una nuova patch (update 1.02 per Xbox One e 1.03 per PlayStation 4). Tra le novità, troviamo un'introduzione a lungo richiesta dai fan, ed oggi finalmente esaudita.

Stiamo parlando dell'implementazione dei sottotitoli, che saranno d'ora in poi disponibili per tutte le lingue previste dalla collection, e che specificheranno in-game chi sono i personaggi che stanno parlando in una determinata circostanza di gioco. Per attivarli, vi basterà accedere all'opzione apposita presente nel menù principale.

Parlando ai microfoni di Gamepitt, Activision ha confermato l'aggiunta di nuove localizzazioni precedentemente assenti, ed ha inoltre così commentato le modifiche attuate con questo importante aggiornamento: "Per quanto nell'industria non esista uno standard per i sottotitoli, allo studio di sviluppo e ad Activision importa l'esperienza dei fan, specialmente nei riguardi dell'accessibilità da parte di persone con abilità differenti, e terremo conto di questo in futuro".

Ricordiamo ai lettori che Spyro Reignited Trilogy, collection che include al suo interno le versioni rimaneggiate di Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! and Spyro: Year of the Dragon, è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nelle scorse settimane è stata avvistata una versione Switch del titolo nel listino di GameStop Germania.