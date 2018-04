Spyro Reignited Trilogy: alcuni giocatori non sono soddisfatti dello stile adottato

Nella giornata di ieri Activision ha finalmente annunciato Spyro Reignited Trilogy facendo la felicità di innumerevoli fan. Tuttavia, pare che non tutti siano rimasti completamente soddisfatti dai lavori di restauro effettuati da Toys for Bob.

Alcuni, ad esempio, hanno avuto da ridire sul design del draghetto viola, sebbene siano tutti concordi sul fatto che sia migliore della versione di Skylanders. Molti critiche anche nei confronti di Sparx, che in questa nuova versione presenta delle zampe, prima assenti. Altre lamentele sono invece state rivolte alla paletta cromatica adottata, in alcuni casi troppo satura, differente da quella dei capitoli originali.

Voi invece cosa ne pensate? Come avete accolto i cambiamenti introdotti dagli sviluppatori? Intanto, segnaliamo che sono già stati aperti i preordini, sia presso i rivenditori come Amazon.it che sulle piattaforme digitali di riferimento. Spyro Reignited Trilogy verrà pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One (con pieno supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X) il prossimo 21 settembre. Includerà i primi tre capitoli della serie - Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon - in versione rimasterizzata. A partire da lunedì 9 aprile i possessori di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy potranno vedere il trailer della collection digitando il Konami Code: ecco come fare.