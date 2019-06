Spyro Reignited Trilogy, Alien Isolation e gli altri third party in arrivo su Switch

Non solo esclusive, su Nintendo Switch sono in arrivo anche tantissimi giochi prodotti da terze parti. Durante il Direct E3 2019, la casa di Kyoto a riassunto la maggior parte di essi in un breve show-reel, che potete ammirare in apertura di notizia.

A seguire, invece, trovate la lista completa dei giochi previsti con le relative finestre di lancio, laddove disponibili. Tra i tanti, spiccano senza ombra di dubbio Spyro Reignited Trilogy, Ni No Kuni Remastered: Wrath of the White Witch, Alien: Isolation, The Sinking City e Hollow Knight: Silksong.

Dead by Daylight di Behaviour Interactive Inc. / Koch Media (autunno)

Stranger Things 3: The Game di Netflix / BonusXP (4 luglio)

Spyro Reignited Trilogy di Activision Publishing, Inc. (3 settembre)

Just Dance 2020 di Ubisoft (5 novembre)

New Super Lucky’s Tale di Playful Studios (autunno)

Minecraft: Dungeons di Mojang Studios (primavera 2020)

Ni No Kuni Remastered: Wrath of the White Witch di LEVEL-5 / Engine Software (20 settembre)

Catan di Asmodee Digital (20 giugno)

The Sinking City di Frogwares (autunno)

Alien: Isolation di SEGA Europe Limited (2019)

Hollow Knight: Silksong di Team Cherry (presto disponibile)

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered di SQUARE ENIX, Inc. (quest’inverno)

Dauntless di Phoenix Labs (fine 2019)

Wolfenstein: Youngblood di Bethesda Softworks (26 luglio)

DOOM Eternal di Bethesda Softworks (presto disponibile)

The Elder Scrolls: Blades di Bethesda Softworks (autunno)

A questi, vanno ad aggiungersi anche i giochi che si sono meritati uno spazio tutto loro durante il Direct, come The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition e Resident Evil 5 & 6. Spyro Reignited Trilogy, dal canto suo,