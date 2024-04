Spyro Reignited Trilogy appare sul Microsoft Store per PC: è in arrivo su Game Pass?

Le fiamme di Spyro ardono come non mai e, forse, potranno continuarlo a farlo nel prossimo futuro. Secondo le ultime congetture provenienti dal web, Spyro Reignited Trilogy potrebbe arrivare su Xbox Game Pass. Come mai si pensa che il titolo possa divenire prossimamente parte integrante del servizio in abbonamento realizzato dalla casa di Redmona?

Il tutto nasce da due eventi principali: il primo è senza alcun dubbio l'ingresso di Diablo 4 su Xbox Game Pass in un marzo esplosivo sotto il versante videoludico; ingresso che, come visto anche dalle recenti indiscrezioni, potrebbe presto coinvolgere altre IP del panorama Activision-Blizzard. Il secondo evento importante è più recente e riguarda la comparsa di Spyro Reignited Trilogy sul Microsoft Store per PC. Dapprima non disponibile all'interno dello Store su PC, l'ingresso in campo di Spyro potrebbe aver anticipato alcune novità.

Di per sé quanto riportato sopra potrebbe essere indicativo di nulla, ma la possibilità che Spyro Reignited Trilogy possa fare parte della prossima "infornata" di titoli su Game Pass non è di certo passata inosservata in rete. Non ci sono ancora informazioni ufficiali in tal senso, ma potrebbe essere necessario attendere non molto tempo. Che la trilogia di Spyro sia pronta a giungere tra le fila del servizio di gaming on demand realizzato dalla casa di Redmond? Per il momento, non ci resta che attendere nuove informazioni da Microsoft.

