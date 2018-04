Spyro Reignited Trilogy appare sul Nintendo Store UK: possibile la versione Switch?

Nella giornata odierna, Activision e Toys for Boys hanno finalmente tolto i veli a Spyro Reignited Trilogy, collection delle versioni rifatte di Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon.

La Reignited Collection è stata annunciata soltanto nelle sue versioni PlayStation 4 e Xbox One, con l'esclusione, un po' a sorpresa, di Nintendo Switch. A dispetto di questo, sullo store di Nintendo UK è comparso in listino il titolo in versione Switch, lasciando quindi presagire il suo possibile arrivo sulla console ibrida. Nel momento in cui scriviamo, la pagina del prodotto è stata oscurata, ma è possibile ancora scorgere i riferimenti alla trilogia rimasterizzata tramite l'URL della pagina.

Spyro Reignited Trilogy avrà più di 100 livelli da giocare, un nuovo sistema di controllo, filmati di intermezzo compeltamente rifatti, e molto altro ancora.

In attesa di eventuali aggiornamenti dalle parti ufficiali, ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy uscirà il 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One. L'amato draghetto viola è tornato a mostrarsi nel suo rinnovato look grazie al primo trailer e ad una galleria di screenshot. Se interessati all'acquisto, la trilogia rifatta da Toys for Boys risulta già essere disponibile per il pre-order, sia in formato fisico che digitale.