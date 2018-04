Spyro Reignited Trilogy compare su Amazon: annuncio imminente?

Qualcosa bolle in pentola e il teaser di ieri non ha lasciato spazio a molti dubbi riguardo l'esistenza di Spyro The Dragon Trilogy: in attesa di un possibile annuncio ufficiale, Amazon Messico ha inserito in listino Spyro Reignited Trilogy, con tanto di copertina e data di uscita.

Secondo quanto riportato nella pagina del prodotto, Spyro Reignited Trilogy uscirà il 21 settembre 2018 su PlayStation 4 e Xbox One e includerà le versioni rimasterizzate di Spyro The Dragon, Spyro 2 Gateway to Glimmer e Spyro Year of the Dragon. Nel momento in cui scriviamo, la pagina della versione Xbox One è stata rimossa, che possa essersi trattato di una svista del rivenditore?

In calce alla notizia trovate la copertina che conferma anche il nome degli sviluppatori al lavoro su questa riedizione, ovvero Toys for Bob, studio responsabile di titoli come Skylanders, Skylanders Giants, Skylanders Trap Team e Skylanders Imagination. Non ci resta che attendere una comunicazione ufficiale di Activision per maggiori dettagli su Spyro Reignited Trilogy.