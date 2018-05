Spyro Reignited Trilogy a confronto con l'originale in una nuova immagine

Activision ha pubblicato una nuova immagine di Spyro Reignited Trilogy, mettendo a diretto confronto il remake del gioco con l'originale Spyro the Dragon uscito sulla prima PlayStation. Vediamo i due screenshot: li trovate in calce alla notizia.

Come potete vedere a fondo pagina, le due immagini sono tratte dalla stessa scena di Spyro the Dragon: quella più in alto è catturata dal titolo originale, mentre quella in basso è tratta dalla Reignited Trilogy. Facendo un confronto diretto, dunque, possiamo apprezzare di nuovo l'ottimo lavoro di restauro svolto dagli sviluppatori, in grado di sfruttare gli hardware attuali per offrire un comparto grafico al passo coi tempi.

Ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy si presenta come la raccolta dei tre capitoli di Spyro the Dragon usciti su PlayStation 1: un pò come visto con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, il pacchetto includerà le versioni rimasterizzate di Spyro the Dragon, Spyro Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 21 settembre (gli utenti che opteranno per il preordine sulle console Sony, inoltre, otterranno in regalo un tema dinamico esclusivo).

