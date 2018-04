Spyro Reignited Trilogy: il creatore di Spyro non è stato consultato durante lo sviluppo

L'annuncio di Spyro Reignited Trilogy ha reso felici numerosi giocatori. In molti hanno lodato lo stile adottato da Toys for Bob, ma a quanto pare l'artista che ha creato il famoso draghetto, Charles Zembillas, non è stato mai consultato.

In un'intervista concessa al canale YouTube Game Brain, il character artist si è mostrato piuttosto amareggiato per essere stato totalmente escluso dallo sviluppo di queste nuove versioni. Nessuno si è mai messo in contatto con lui, né Activision né Toys for Bob, nonostante sia stato persino utilizzato un suo artwork per la realizzazione della cover, come potete vedere nell'immagine in basso.

La stessa cosa accadde con Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Nemmeno in quell'occasione venne consultato, nonostante Zembillas abbia ricoperto un ruolo di rilievo nella realizzazione di Crash nel primo capitolo della saga, assieme a David Siller e Joe Pearson. "Non si sono mai fatti sentire. Né Naughty Dog, né Insomniac. Provo ad essere diplomatico, ma è piuttosto deludente. Perché non mi hanno mai contattato in tutti questi anni? Avrei potuto aiutarli a migliorare il look del protagonista e il gioco, oppure creare nuovi personaggi".

Zembillas crede che il suo importante ruolo nella creazione di questi personaggi sia stato completamente dimenticato: "È così che funziona [nell'intrattenimento]. Ci sono tantissime persone dall'incredibile talento, ma il cuore di questa industria è disfunzionale. Se chiamassi quelli di Insomniac, non avrebbero alcuna idea di chi io sia".

Cosa ne pensate al riguardo? Vi ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy è in sviluppo presso Toys for Bob ed uscirà il 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, con pieno supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La raccolta includerà la trilogia originale - Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon. I giocatori che opteranno per il preordine sulle console Sony otterranno in regalo un tema dinamico esclusivo.