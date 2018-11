Spyro Reignited Trilogy debutta al primo posto della classifica italiana

Spyro Reignited Trilogy è il nuovo leader della classifica software italiana nella settimana che va dal 12 al 18 novembre 2018, seguito da Fallout 76 e Pokemon Let's GO Pikachu.

Classifica Software Italiana 26 novembre

SPYRO REIGNITED TRILOGY FALLOUT 76 POKEMON LET'S GO PIKACHU FIFA 19 POKEMON LET’S GO PIKACHU + POKEBALL PLUS RED DEAD REDEMPTION 2 ASSASSIN'S CREED ODYSSEY POKEMON LET’S GO EEVEE + POKEBALL PLUS POKEMON LET’S GO EEVEE MARVEL'S SPIDER-MAN

Ottimo successo per Pokemon Let's GO che occupa varie posizioni della classifica con le versioni Pikachu, Eevee e con i bundle Poke Ball Plus. Riscontro positivo anche per Fallout 76, in Top Ten inoltre continuano a presenziare anche Marvel's Spider-Man e FIFA 19.

La classifica è relativa alla settimana 12/18 novembre, la settimana successiva è stato pubblicato Battlefield V, sarà quindi interessante vedere l'impatto dello sparatutto DICE nelle classifiche italiane.