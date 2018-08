Spyro Reignited Trilogy: la demo GamesCom si mostra in oltre 25 minuti di gameplay

Dopo i nuovi screenshot pubblicati nella giornata di oggi, Spyro Reignited Trilogy è tornato a mostrarsi alla GamesCom 2018 grazie alla demo giocabile in fiera: possiamo vederla in azione in oltre 25 minuti di gameplay.

Per guardare i nuovi filmati di gameplay potete cliccare sui seguenti link: a questo indirizzo trovate una sequenza di gioco ambientata a Idol Springs, qui potete vedere una fase di gameplay a bordo dello skate, qui una ambientata a Stone Hill e infine un video ambientato a Sunny Villa.

Ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy sarà disponibile dal 13 novembre su PlayStation 4 e Xbox One, con un paio di mesi di ritardo rispetto alla data di lancio originariamente prevista.