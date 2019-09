Spyro Reignited Trilogy: c'è anche Ripto tra i nuovi Funko Pop

Ottime notizie per tutti i fan della Spyro Reignited Trilogy che non vedevano l'ora di mettere le mani su qualche oggetto da collezione dedicato al draghetto viola e agli altri personaggi presenti nei tre capitoli della serie.

Nelle ultime ore è infatti stato annunciato l'arrivo di una nuovissima serie di Funko Pop! interamente dedicata alla collezione pubblicata qualche mese fa su PlayStation 4 e Xbox One e solo la scorsa settimana su PC e Nintendo Switch. Al momento è previsto l'arrivo sul mercato di sole tre statuine, ovvero: Spyro, Ripto e il boss finale Gnasty Gnorc. Nel post d'annuncio pubblicato sul sito ufficiale Funko non sono stati forniti dettagli precisi sul prezzo e sulla data d'uscita di questi prodotti, i quali non dovrebbero comunque tardare ad arrivare nei negozi di tutto il mondo.

Insomma, ancora qualche settimana e potrete finalmente aggiungere alla vostra collezione di Funko Pop ispirati a Crash Bandicoot anche quelli di Spyro.

Nel caso poi ve lo foste perso, vi ricordiamo che qualche giorno fa è stato pubblicato il primo livello creato dai modder per Spyro Reignited Trilogy. Il supporto della community per la versione PC del gioco si è fatto sentire anche grazie alla mod che implementa FOV e risoluzioni Ultrawide nella trilogia di Spyro.