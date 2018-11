Spyro Reignited Trilogy: ecco perchè mancano i sottotitoli nelle cutscenes

Spyro Reignited Trilogy è stato accolto favorevolmente da pubblico e critica, ma c'è un aspetto in particolare che meriterebbe di essere approfondito ed è quello legato all'assenza dei sottotitoli nelle scene di intermezzo.

Un non meglio specificato portavoce di Activision avrebbe così deciso di rispondere alle domande postegli a tal proposito dai curatori del sito inglese GamePitt per fare un po' di chiarezza e spiegare i motivi della scelta operata dal team di Toys for Bob.

In base alle dichiarazioni riportate da GamePitt, nel suo resoconto il PR di Activision avrebbe specificato che "quando Toys for Bob ha deciso di realizzare una fantastica collezione di giochi dedicati a Spyro, ci sono state alcune decisioni che dovevano essere prese durante il processo di sviluppo. Il team si è impegnato a mantenere integra l'eredità di Spyro. Il gioco è stato costruito da zero usando un motore grafico nuovo per i ragazzi (l'Unreal Engine 4, ndr) ed è stato localizzato in lingue che non erano state precedentemente provate dallo studio".

Il rappresentante del colosso videoludico statunitense conclude il suo intervento ribadendo che "mentre non esiste uno standard nel settore per i sottotitoli, lo studio e Activision si preoccupano dell'esperienza offerta ai fan, in particolare per quello che riguarda l'accessibilità per le persone con abilità diverse, e valuteranno in futuro".

Alla base della scelta operata dai ragazzi di Toys for Bob di non sottotitolare i dialoghi delle cutscenes di Spyro Reignited Trilogy, quindi, ci sarebbe la precisa volontà della software house californiana di non snaturare l'esperienza narrativa offerta dai rifacimenti HD. La decisione, di conseguenza, sarebbe stata dettata dalla necessità di non strappare il legame nostalgico con la storia della trilogia originaria per PS1, persino con i suoi "limiti" derivanti, ad esempio, dalla presenza dei sottotitoli solo nelle fasi ingame dei dialoghi con i PNG. Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti.