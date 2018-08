Spyro Reignited Trilogy: Elora e Hunter si mostrano in un nuovo filmato di Spyro 2

Activision e Toys for Bob hanno recentemente pubblicato un nuovo filmato di gioco di Spyro Reignited Trilogy, tratto dal secondo capitolo della trilogia, Spyro 2: Ripto's Rage.

Si tratta, a tutti gli effetti, di una cutscene tratta dalle fasi iniziali dell'avventura. Spyro arriva per la prima volta nella Foresta d'Estate, dove può finalmente approfondire la conoscenza di Elora che, come i giocatori storici sicuramente ricordano, è un fauno, non una capra! Poco dopo appare anche Hunter il Ghepardo. I tre si erano già incontrati precedentemente, prima di essere interrotti dal perfido Ripto e i suoi scagnozzi. Potete ammirare il filmato (e il nuovo look di Elora e Hunter) nel video allegato in calce a questa notizia, buona visione!

Spyro Reignited Trilogy è in sviluppo per PlayStation 4 e Xbox One. Inizialmente previsto per il 21 settembre, è stato recentemente rimandato al 13 novembre. Il titolo non ha però saltato l'appuntamento con la Gamescom, dove sono state mostrate due differenti sezioni del terzo capitolo, Spyro: Year of the Dragon: il livello Sunny Villa e la sfida a bordo dello skateboard. Alla fiera tedesca il nostro Giuseppe Arace ha anche avuto modo di testare con la mano la collection: ecco le sue impressioni.