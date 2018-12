Spyro Reignited Trilogy: gli Sviluppatori raccontano lo sforzo per conservarne 'la magia'

Spyro Reignited Trilogy, accolto con entusiasmo sia dalla critica sia dal pubblico, è ormai disponibile su Playstation 4. Jan Stec, tra i responsabili del progetto, racconta lo sforzo dietro allo sviluppo di questa nuova versione delle avventure del draghetto viola.

Tramite un post pubblicato sul Blog Ufficiale di Playstation, il Senior Technical Designer ha infatti rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al lavoro svolto su Spyro Reignited Trilogy. Scrive Jan Stec:"Volevamo dare ai giocatori un modo nuovo per sperimentare questo viaggio con Spyro su Playstation 4, restando allo stesso tempo fedeli all'originale magia e senso di meraviglia che noi tutti abbiamo provato vent'anni fa. Ridefinendo i controlli, il nostro obiettivo era di renderli in un modo che sembrasse famigliare e al contempo fresco e moderno. Abbiamo prestato molta attenzione a dettagli come il modo in cui Spyro salta o quanto corre veloce. C'è stata parecchia arte, matematica e magia nel modo in cui abbiamo modernizzato l'interazione tra il giocatore e Spyro, e tra Spyro e il Mondo".



Un lavoro dunque ricco di sfumature e di impegno, che, alla fine, sembra aver soddisfatto gli sviluppatori. Stec infatti conclude il suo intervento affermando: "Alcune cosa ovviamente cambiano in remake, ma la magia resta la stessa!" E voi cosa ne pensate? Gli sviluppatori sono davvero riusciti a conservare la magia originale in questo Spyro Reignited Trilogy?