Spyro Reignited Trilogy: una mod trasforma in 4K le texture dei nemici tramite IA Neurale

Sfruttando le sempre più raffinate IA Neurali integrate nei moderni software di editing grafico, il modder conosciuto sulla scena come "Cramped Misfit" ha voluto donare ai boss, alle creature e ai nemici di Spyro Reignited Trilogy delle texture nuove di zecca.

Come svolto dai modder di Metal Gear Solid e Final Fantasy 7, ma anche da chi ha voluto migliorare le texture di tutti i giochi del Nintendo 64, gli strumenti utilizzati dall'autore di questa mod gli hanno permesso di aumentare sensibilmente la risoluzione delle texture originarie senza alcun sacrificio in termini di definizione, sia essa rappresentata dalle sfocature e dalle "sbavature" tipiche di un processo di upscaling classico.

La mod di Cramped Misfit sostituisce tutte le texture dei mostriciattoli di Spyro con due pacchetti specifici per i Boss e per i Nemici minori: nel momento in cui scriviamo, però, le modifiche apportate coinvolgono solo il primo titolo della trilogia e, naturalmente, solo la versione PC. I futuri update di questi pacchetti aggiuntivi fan made andranno a colmare questa lacuna in tempo ragionevolmente brevi, soprattutto in funzione della velocità e della relativa facilità con cui è possibile modificare qualsiasi immagine (e quindi anche le texture dei videogiochi) tramite Rete Neurale.

Nel lasciarvi alle immagini che trovate in calce a questa notizia, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire la conoscenza dell'ultima collezione dello storico draghetto di Activision con la nostra recensione di Spyro Reignited Trilogy e con la sempre comoda guida per iniziare a giocare a questo frizzante remake in tre atti di Toys for Bob.