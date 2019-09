Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch: il draghetto vola nella nostra Video Recensione

A dieci mesi esatti dall'approdo su PlayStation 4 e Xbox One, la Reignited Trilogy di Spyro approda finalmente su Nintendo Switch per fare la felicità degli appassionati di platform sulla console ibrida della casa di Kyoto.

In questa sua nuova versione, la collezione realizzata da Toys for Bob promette di offrire la medesima esperienza di gioco dei capolavori originari, con tutto il carico di divertimento garantito dalle dinamiche di gameplay, dai livelli, dai minigiochi e dalle sfide con i boss degli indimenticabili Spyro The Dragon, Spyro Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon.

Come ci spiega Giuseppe Arace nella nostra recensione di Spyro Reignited Trilogy su Switch, però, mantenere viva e brillante la fiamma del draghetto anche sulla console di Nintendo non era un compito tanto facile da portare a termine. Eppure, il remake ad opera di Toys for Bob è un vero spettacolo per gli occhi, una favola in movimento densa di colori, effetti e animazioni morbide ed armoniose.

La versatilità dell'Unreal Engine, per fortuna, ha permesso agli sviluppatori di alleggerirne la complessità per dar modo al piccolo Spyro di planare sull'ibrida di Kyoto senza che il suo fuoco perdesse troppa intensità. Prima di lasciarvi alle analisi e ai giudizi della nostra Video Recensione, vi ricordiamo quindi che Spyro Reignited Trilogy è destinato ad approdare quest'oggi, martedì 3 settembre, su Nintendo Switch e PC. Su queste pagine trovate l'esilarante trailer di lancio e un'approfondita guida con gemme tesori e mappa.