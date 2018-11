Spyro Reignited Trilogy non supporta l'HDR su PS4 e PS4 Pro

Spyro Reignited Trilogy è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, ma come gira la trilogia originale del draghetto su PS4 Pro? Twinfinite ha provato a fare chiarezza sulla questione, chiedendo direttamente alcuni dettagli ad Activision.

Relativamente alle console Sony, il gioco non supporta l'HDR, la risoluzione invece è pari a 1080p su PlayStation 4 e 1440p su PS4 Pro, il framerate invece resta ancorato in entrambi i casi a 30fps. Nessuna certezza al momento riguardo i dati tecnici delle versioni Xbox, anche in questo caso l'HDR non sembra supportato e il framerate dovrebbe essere bloccato a 30fps, la risoluzione invece non è stata resa nota.

Il ritorno del drago di Insomniac è stato accolto positivamente da pubblico e critica, nella recensione di Spyro Reignited Trilogy il nostro Giuseppe Arace ha premiato la collection con un voto di 8,8. Sapevate inoltre che i trucchi di Spyro funzionano anche sulla remaster?