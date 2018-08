Spyro Reignited Trilogy: un nuovo video gameplay ufficiale mostra tutti e 3 i giochi

Pochi minuti fa, Activision ha pubblicato un nuovo video gameplay di Spyro Reignited Trilogy che mostra in azione tutti e tre i giochi contenuti all'interno dell'attesa raccolta.

Nel filmato c'è davvero parecchia carne al fuoco, dal momento che offre un assaggio di tutti i giochi della trilogia originale, ovvero Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage e Spyro: Year of the Dragon. Quest'ultimo, in particolare, si è mostrato per la prima volta proprio in occasione della Gamescom di Colonia. Nella parte finale del video è infatti possibile ammirare il livello Sunny Villa e la prima sfida di skateboard che i giocatori sono chiamati ad affrontare durante l'avventura. Trovate il filmato allegato in cima a questa notizia, buona visione!

Spyro Reignited Trilogy è in sviluppo per PlayStation 4 e Xbox One. Inizialmente previsto per il 21 settembre, è stato recentemente rimandato al 13 novembre. Le reali motivazioni del posticipo non sono state comunicate, ma secondo alcune voci sarebbe stato causato dall'arretratezza dello sviluppo del terzo capitolo. Segnaliamo, infine, che in occasione della fiera tedesca sono anche stati pubblicati tanti screenshot inediti in alta definizione, che potete ammirare a questo indirizzo.