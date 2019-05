Spyro Reignited Trilogy in offerta su PS4 al prezzo più basso mai visto

Spyro Reignited Trilogy è la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store! La raccolta dedicata al draghetto viola può essere acquistata a prezzo scontato fino al 23 maggio, di seguito tutti i dettagli.

Spyro Reignited Trilogy è in vendita sul PlayStation Store a 24.99 euro anzichè 39.99 euro, con un risparmio pari al 37% sul prezzo di listino: "La situazione si fa... scottante! Vulcanico come sempre, irriverente come non mai e rimasterizzato nei minimi dettagli: Spyro è tornato ed è pronto a scaldare gli animi con la Spyro Reignited Trilogy. Dai fuoco alle polveri e goditi i tre giochi originali Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon. Esplora regni sconfinati ricreati in alta definizione, fai amicizia con personaggi indimenticabili e ricorda: se il regno è in pericolo, c'è solo un drago che può salvarlo."

Ricordiamo che fino alla fine del mese sono attivi anche gli sconti di maggio sul PlayStation Store con decine di giochi PlayStation 4 e PSVR in offerta a prezzo speciale, tra cui Deus Ex Mankind Divided, Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty Black Ops 4, F1 2018 e tanti altri ancora.