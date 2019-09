Spyro Reignited Trilogy su PC: risoluzione Ultrawide e FOV customizzabile con le prime mod

La Reignited Trilogy di Spyro è finalmente disponibile su Nintendo Switch e PC: la scena dei modder approfitta così dell'occasione per lanciare i primi tool gratuiti che ambiscono a migliorare il comparto grafico della già splendida collezione di Toys for Bob dedicata all'iconico draghetto di Activision.

Le mod segnalata dai colleghi di DSOGaming si chiama Flawless Widescreen e ambisce a sbloccare i limiti legati alle impostazioni grafiche del menù di pausa: grazie a questo tool, infatti, è possibile affrontare le avventure di Spyro selezionando la risoluzione Ultrawide degli schermi 21:9 o delle configurazioni PC con più monitor.

Una volta provveduto all'installazione di Flawless Widescreen, la mod in questione aggiunge anche una serie di parametri configurabili per la grafica del platform di Toys for Bob, ivi comprese le tanto richieste regolazioni del FOV.

Servendosi di questi strumenti è possibile modificare il Campo Visivo attraverso la semplice pressione di due tasti funzione, come ci viene spiegato nel doppio filmato dimostrativo confezionato dalla modder Rose del forum di PCGamingWiki. Pur essendo già scaricabile gratuitamente, il tool Flawless Widescreen si trova però ancora in pieno sviluppo e, in quanto tale, è afflitto da diversi bug che possono causare dei crash improssivi se si decide, ad esempio, di impostare un framerate troppo elevato.

A ogni modo, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare la nostra recensione di Spyro Reignited Trilogy su Nintendo Switch e una comoda guida per iniziare a giocare al remake delle tre storiche avventure del draghetto.