Spyro Reignited Trilogy per PC è ufficiale, uscirà a settembre su Steam

Dopo svariati mesi di rumor e speculazioni, è infine arrivato l'annuncio ufficiale: Spyro Reignited Trilogy, dopo essere già approdato su PlayStation 4 e Xbox One, sarà pubblicato anche su PC (oltre che su Nintendo Switch).

"Vulcanico come sempre, irriverente più che mai e incredibilmente spettacolare in alta definizione, Spyro è tornato ed è pronto a scaldare gli animi con la collezione di giochi Spyro Reignited Trilogy. Dai fuoco alle polveri e goditi i tre titoli originali Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! e Spyro: Year of the Dragon. Esplora regni sconfinati, ritrova personaggi indimenticabili, vivi un'avventura rimasterizzata in modo straordinario e ricorda: se il regno è in pericolo, c'è solo un drago che può salvarlo".

La collection di Activision sarà disponibile a partire dal 3 settembre su Steam, dove peraltro sono già apparsi i requisiti di sistema, che vi andiamo a riportare di seguito:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) | AMD Radeon HD 7850 (2 GB)

DirectX: Versione 9.0

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core i5-2500K | AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 GB) | AMD Radeon RX 480

DirectX: Versione 9.0

Memoria: 40 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX Compatible

Spyro Reignited Trilogy è disponibile ora su PlayStation 4 e Xbox One, ed arriverà anche su PC e Nintendo Switch il 3 settembre 2019. Se siete interessati ad approfondire la Remaster Plus di Activision vi rimandiamo alla nostra Recensione di Spyro Reignited Trilogy.