Spyro Reignited Trilogy: preordine scontato del 10% su Amazon.it!

Scende del 10% il prezzo di Spyro Reignited Trilogy su Amazon Italia: gli interessati possono ora prenotare la raccolta (in versione PlayStation 4 o Xbox One) al prezzo di 35,99 euro anzichè 39,99 euro.

Un taglio di prezzo non particolarmente elevato ma certamente sempre gradito:

Prenota Spyro Reignited Trilogy per PS4 (35.99 euro)

Prenota Spyro Reignited Trilogy per Xbox One (35.99 euro)

"Spyro Reignited Trilogy include l'edizione rimasterizzata dei tre titoli originali di Spyro che hanno dato il via al fenomeno: Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon, in una fantastica grafica in HD. Rinnovata completamente dallo studio Toys for Bob, Spyro Reignited Trilogy presenta il gameplay divertente e dal sapore nostalgico, con più di 100 livelli e tutta la squadra di Spyro, formata da spaventosi draghi e altri svitati (tra cui Sparx the Dragonfly, Hunter, Sheila, Agent 9! e Sgt. Byrd) e molti altri. In questa nuova trilogia sono stati migliorati gli ambienti di gioco, c’è un nuovo sistema di controllo, e sono stati ricreati tutti i filmati che hanno reso questa avventura unica nel suo genere.

Spyro Reignited Trilogy è una fantastica esperienza di gioco fedele all'eccellenza dei primi tre titoli. Ogni livello di Spyro Reignited Trilogy corrisponde fedelmente all’originale. I personaggi sono stati reinterpretati in modo creativo aggiungendo quel tocco in più che permette ai fan di riaccendere il loro amore per Spyro e il suo gruppo di amici. Ci sarà una quantità sorprendente di dettagli e meccaniche di gioco più moderne, il completo supporto delle levette analogiche e una migliore gestione della telecamera. Spyro Reignited Trilogy ha riadattato anche la colonna sonora originale dei primi tre giochi, firmata da Stewart Copeland."



Spyro Reignited Trilogy sarà disponibile dal 13 novembre 2018 nei formati PS4 e Xbox One.