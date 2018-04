Spyro Reignited Trilogy: presente anche il doppiatore originale di Ripto e Hunter

A margine dell'annuncio della data d'uscita di Spyro Reignited Trilogy, Activision confermò pure la partecipazione di Tom Kenny, doppiatore originale del draghetto in Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon. A quanto pare, non sarà l'unico a fare il suo ritorno.

Nei giorni scorsi anche Gregg Berger ha annunciato che tornerà a prestare la voce ai suoi personaggi, ovvero il malefico Ripto e Hunter il ghepardo. Si tratta indubbiamente di un'ottima notizia, poiché in questo modo le opere originali verranno ripresentate nella maniera più fedele possibile. Al momento, purtroppo, non sappiamo ancora quali altri doppiatori di uniranno al cast, né tantomeno si hanno notizie del doppiaggio in lingua italiana. Vi aggiorneremo non appena entreremo in possesso di nuove informazioni.

Vi ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy verrà pubblicato il 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, con pieno supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La raccolta, curata da Toys for Bob, includerà i primi tre capitoli della serie - Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon - in versione aggiornata. L'annuncio ha fatto felici tantissimi fan, ma qualcuno ha avuto da ridire su alcuni cambiamenti estetici apportati.