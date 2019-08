Spyro Reignited Trilogy pronto ad approdare su PC e Nintendo Switch: trailer di lancio!

Spyro: Reignited Trilogy ha riportato sulle scene videoludiche l'amato draghetto viola, in un'apprezzata raccolta che ora si prepara ad esordire su nuove piattaforme.

Dopo il caloroso debutto realizzato nel novembre 2018, Spyro: Reignited Trilogy è infatti ormai in dirittura di arrivo anche su PC e Nintendo Switch. Per festeggiare l'importante avvenimento, il protagonista si sgranchisce le ali in un nuovo trailer di lancio, che celebra la presenza della trilogia su multiple piattaforme. Nel filmato possiamo infatti trovare riferimenti tanto a Nintendo Switch e Steam quanto a Playstation 4 ed Xbox One: lo trovate, come da tradizione, direttamente in apertura a questa news. State aspettando queste nuove versioni di Spyro: Reignited Trilogy?

Vi ricordiamo che l'esordio della raccolta dedicata al draghetto viola su Nintendo Switch e PC è fissata per il prossimo martedì 3 settembre. All'interno del remake, trovate disponibile la trilogia originale di Spyro the Dragon, in una veste grafica completamente rivista ed aggiornata. L'esordio della produzione su Playstation 4 ed Xbox One è stata accolta con calore dal pubblico, tanto da spingere Activision a prendere in considerazione nuove possibilità per le sue IP classiche. Recentemente, il team di Insomniac è stato acquisito da Sony, ma la serie di Spyro resta in mano ad Activision.