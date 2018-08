Spyro Reignited Trilogy: il ritorno del draghetto nella nostra Video Anteprima (Gamescom)

Activision ha portato alla Gamescom una nuova demo di Spyro Reignited Trilogy, permettendoci di provare con mano la raccolta dei primi tre capitoli della serie in arrivo su PS4 e Xbox One. Vi raccontiamo le nostre impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

La raccolta include le riedizioni di Spyro the Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon, usciti originariamente tra il 1998 e il 2000 sulla prima PlayStation, proponendo per l'occasione una veste grafica totalmente ricostruita da zero. Dal punto di vista tecnico il risultato è davvero notevole, e per certi versi anche più impressionante di quello raggiunto in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Grazie alla nuova demo presente alla Gamescom 2018, abbiamo potuto provare con mano anche un livello tratto da Spyro 3 Year of the Dragon, ricavando ottime sensazioni sia dl punto di vista grafico che ludico. Il remaster mantiene fede all'esperienza di gioco originale, riproponendola con una veste moderna perfettamente al passo coi tempi.

Se siete curiosi di vedere Spyro Reignited Trilogy in azione, sulle nostre pagine trovate un video gameplay che mostra tutti e tre i giochi inclusi nella raccolta. Ricordiamo che il titolo è in arrivo il 13 novembre su PS4 e Xbox One, con un paio di mesi di ritardo rispetto alla data di uscita originariamente prevista.