Spyro Reignited Trilogy: rivelata la boxart ufficiale

Tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, Activision e Toys for Bob hanno rivelato la boxart ufficiale di Spyro: Reignited Trilogy, il rifacimento di Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon in arrivo su console PlayStation 4 e Xbox One a settembre.

L'immagine vede naturalmente in primo piano il draghetto viola, nel mentre sullo sfondo possiamo ammirare i paesaggi che torneremo a visitare insieme ad alcuni personaggi noti ai fan della serie. Cosa ne pensate di questa boxart?

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Spyro: Reignited Trilogy sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 21 settembre 2018. Staremo a vedere se la seconda remaster plus di Activision, che fa seguito all'ottimo Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, si mostrerà in azione con un video gameplay durante l'E3 2018. Intanto, potete dare uno sguardo a tre nuove immagini concept pubblicate di recente dal publisher e da Toys for Bob.