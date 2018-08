Spyro Reignited Trilogy si mostra in una serie di screenshot dalla Gamescom

Activision e Toys for Bob hanno pubblicato in occasione della Gamescom un nuovo set di immagini di Spyro Reignited Trilogy, la raccolta che include i primi tre episodi della saga usciti tra il 1998 e il 2000 sulla prima PlayStation.

Le immagini permettono di dare uno sguardo a vari stage, tra cui Cloud Spires da Spyro Year of the Dragon, Magma Cone da Spyro 2 Ripto’s Rage!, Sheila’s Alp da Spyro Year of the Dragon, Sunny Villa da Spyro Year of the Dragon e Winter Tundra da Spyro 2: Ripto’s Rage!.

Spyro Reignited Trilogy sarà disponibile dal 13 novembre su PlayStation 4 e Xbox One, la collection includerà le versioni rimasterizzate di Spyro The Dragon (1998), Spyro 2 Ripto's Rage (1999) e Spyro Year of the Dragon (2000).