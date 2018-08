Spyro Reignited Trilogy è stato rimandato a novembre

Activision e Toys for Bob hanno annunciato che il lancio di Spyro Reignited Trilogy su PlayStation 4 e Xbox One subirà un lieve ritardo. Il gioco è stato rinviato di un paio di mesi e uscirà il 13 novembre.

Anziché uscire il 21 settembre, come originariamente previsto, alla fine Spyro Reignited Trilogy sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 13 novembre, con un paio di mesi di ritardo rispetto alla data prevista all'inizio.

La notizia è arrivata sul blog ufficiale di Activision, dove il co-studio head di Toys for Bob Paul Yan ha spiegato i motivi del breve rinvio: dare al team di sviluppo un po' di tempo in più per perfezionare gli ultimi aspetti del gioco, riservando a Spyro Reignited Trilogy tutto "l'affetto e l'amore" che merita.

Anche se il debutto di Spyro Reignited Trilogy era previsto tra poco più di quattro settimane, per fortuna i giocatori dovranno aspettare soltanto un paio di mesi in più. Ricordiamo che la raccolta include i primi tre capitoli della serie dedicata al draghetto viola: stiamo parlando di Spyro The Dragon, Spyro Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon, originariamente usciti tra il 1998 e il 2000 sulla prima PlayStation

Se siete curiosi di vedere il gioco in azione, in questo video potete vedere il livello Hurricos di Spyro 2 ricreato nella Reignited Trilogy.