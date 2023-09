Spyro Reignited Trilogy è un successo da 10 milioni di copie vendute

Le operazioni di restauro con cui Activision ha riportato sul mercato i brand di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon hanno riscosso il successo auspicato dal publisher. Dopo le 10 milioni di copie vendute da Crash Bandicoot N.Sane Trilogy già nel 2019, anche il draghetto viola ha finalmente raggiunto la doppia cifra.

Come ci conferma il tweet che trovate in calce alla notizia, Spyro Reignited Trilogy ha oltrepassato le 10 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La raccolta, che racchiude al suo interno le 'remaster plus' di Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage e Spyro: Year of the Dragon, è stata inizialmente pubblicata su console PlayStation 4 e Xbox One nel 2018, per poi giungere l'anno successivo anche su PC e Nintendo Switch.

Gli occhi sono ora tutti rivolti al futuro: il draghetto viola è destinato a tornare sulle scene con un nuovo gioco, specialmente alla luce del successo della Reignited Trilogy? Dopo i numeri esaltanti di Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Activision ha già rilanciato il marsupiale con diversi nuovi titoli, tra cui Crash Bandicoot 4: It's About Time, Crash Team Racing Nitro-Fueled e il più recente e sfortunato Crash Team Rumble. Non è quindi da escludere che il publisher abbia nei piani dei nuovi progetti legati a Spyro. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un titolo tutto nuovo dedicato al draghetto viola?