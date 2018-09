Spyro Reignited Trilogy: svelata la lista trofei, la raccolta include 3 platini

Su PSN Profiles è trapelata la lista trofei di Spyro Reignited Trilogy, riedizione rimasterizzata dei primi tre capitoli di Spyro in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One il 13 novembre. Come visto per Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, la raccolta include tre trofei di Platino.

Come potete vedere su PSN Profiles, la riedizione del primo Spyro the Dragon include 16 Bronzi, 17 Argenti e 3 Ori. Spyro 2 Ripto's Rage include invece 12 Bronzi, 12 Argenti e 5 Ori, mentre Spyro 3 Year of the Dragon contiene 27 Bronzi, 9 Argenti e 4 Ori.

Tirando le somme, Spyro Reignited Trilogy permette di sbloccare in totale 55 trofei di Bronzo, 38 trofei di Argento, 12 trofei d'Oro e 3 trofei di Platino. Dando un'occhiata alla descrizione dei vari trofei, nei tre giochi ci verrà richiesto di completare i vari capitoli dell'avventura, sconfiggere le diverse tipologie di nemici, raccogliere gli oggetti e i collezionabili, eseguire un certo tipo di mosse e portare a termine una serie di obiettivi.

Oltre a proporre un comparto tecnico migliorato, con una gestione di telecamera e controlli rivisti per avvicinarsi maggiormente agli standard moderni, Spyro Reignited Trilogy includerà anche la colonna sonora originale dei primi tre giochi, firmata da Stewart Copeland. Il debutto della raccolta è fissato per il 13 novembre su PS4 e Xbox One.