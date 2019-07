Spyro Reignited Trilogy per Switch: edizione con statua esclusiva prenotabile su Amazon

Tra poco più di un mese il draghetto viola comincerà a volare e sputare fuoco anche su Nintendo Switch e PC. Se possedete la console ibrida e siete ancora dubbiosi sull'acquisto della Spyro Reignited Trilogy, allora sappiamo come incentivarvi ad effettuare la prenotazione.

Oltre all'edizione standard, su Amazon.it è infatti disponibile al preordine al prezzo di 59,99 euro anche un bundle contenente il gioco per Switch e un stupenda statua con le fattezze del protagonista alta ben 30 centimetri, perfettamente in grado di sorreggere la console e i principali smartphone attualmente in circolazione. La statua è denominata Spyro Cable Guy XXL ed è un'esclusiva del celebre sito e-commerce, ciò significa che non la troverete da nessun'altra parte.

Prenota Spyro Reignited Trilogy per Switch a 35,99 euro

Prenota Spyro Reignited Trilogy per Switch + statua Cable Guy XXL a 59,99 euro

Potete ammirare la statua nelle due immagini raccolte nella galleria in calce a questa notizia. Come tutte le edizioni speciali, anche questa è soggetta ad esaurimento scorte, pertanto se siete interessati vi consigliamo di approfittarne quanto prima. Spyro Reignited Trilogy verrà pubblicato su Nintendo Switch e PC il prossimo 3 settembre. La raccolta risulta già disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso novembre.