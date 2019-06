Spyro: Reignited Trilogy su Switch e Spyro in CTR Nitro-Fueled? Rumor lo suggeriscono!

Il celebre draghetto viola è recentemente tornato in auge nel mercato videoludico grazie alla pubblicazione di un apprezzato remake delle sue prime avventure, di cui il nostro Giuseppe Arace vi ha approfonditamente parlato nella sua recensione di Spyro Reignited Trilogy.

Sembra tuttavia che le novità per Spyro non siano ancora giunte a termine. A suggerirlo sono alcuni rumor, che emergono direttamente dalle pagine del portale Go Nintendo. Quest'ultimo, infatti, citando proprie fonti anonime, riporta due intriganti indiscrezioni. La prima di queste vorrebbe l'intera Spyro: Reignited Trilogy in dirittura di arrivo su Nintendo Switch. In merito, viene addirittura fornita una precisa data di pubblicazione, corrispondente al prossimo 3 settembre 2019.

Ma non è tutto, secondo il portale, infatti, Spyro potrebbe fare la propria comparsa all'interno di un altro atteso remake: Crash Team Racing: Nitro-Fueled, remake dell'originale titolo di Naughty Dog pubblicato negli anni Novanta recentemente presentatosi nel proprio gameplay trailer di lancio. All'interno del gioco, secondo quanto riportato, Spyro sarebbe addirittura un personaggio giocabile.



Go Nintendo riporta che entrambe i rumor saranno ufficializzati nel corso dell'E3 2019. Per sapere se quanto riportato rispecchia la verità, non sarà dunque necessario attendere molto tempo. L'ultimo appuntamento con le conferenze E3 2019 è infatti fissato per il prossimo martedì 11 giugno!