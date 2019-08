Spyro Reignited Trilogy per Switch: la versione fisica richiede un download obbligatorio

State pianificando l'acquisto della versione fisica di Spyro Reignited Trilogy per Nintendo Switch? Sappiate allora che non vi basterà la sola cartuccia per poter giocare.

Qualcuno è infatti riuscito a mettere le mani sulla cartuccia della trilogia con qualche giorno d'anticipo rispetto all'uscita ufficiale e, a quanto pare, per poter avviare il gioco è richiesto il download di un aggiornamento. I fortunati utenti che possiedono il gioco hanno provato in tutti i modi ad avviarlo senza questi file aggiuntivi e, purtroppo, non vi è stato modo di aggirare questa richiesta. Anche attivando la modalità aereo sulla console ibrida Nintendo, il sistema farà apparire un avviso il quale richiede espressamente che l'aggiornamento obbligatorio venga installato. La patch in questione, già disponibile sui server Nintendo, ha un peso di ben 8,7GB, i quali potrebbero risultare parecchio ingombranti nel caso non doveste avere a disposizione una microSD più o meno capiente.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile ormai da qualche mese su PlayStation 4 e Xbox One e a partire dal prossimo 3 settembre 2019 il piccolo draghetto viola approderà anche su Nintendo Switch e PC (Steam).

Sapevate che il brand Spyro è ancora nelle mani di Activision nonostante Insomniac Games sia stata ufficialmente acquisita da Sony?