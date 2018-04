Spyro Reignited Trilogy: tema dinamico in regalo con il pre-order su PS4

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che chi effettuerà il pre-order di Spyro Reignited Trilogy sul PlayStation Store riceverà in regalo il tema dinamico del gioco su PlayStation 4. Vediamo una piccola anteprima del nuovo sfondo.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, l'account ufficiale di PlayStation ha condiviso una piccola anteprima del tema dinamico di Spyro Reignited Trilogy. Sullo sfondo troviamo l'immagine del nuovo Spyro, con una serie di nuovi effetti audio ad accompagnare i movimenti e le selezioni nella dashboard.

Per ottenere gratuitamente questo tema dinamico basterà effettuare il pre-order del gioco sul PlayStation Store. Ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy si presenta come il remster dei primi tre capitoli di Spyro The Dragon, senza dubbio una delle saghe più apprezzate sulla prima PlayStation. I giochi saranno fedeli alle loro controparti originali, con l'inclusione di alcuni miglioramenti tecnici (come per la gestione della telecamera).

Ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 21 settembre. Interrogati sulla possibilità di vedere la raccolta anche su Nintendo Switch, invece, gli sviluppatori hanno risposto con un secco "no comment". Per tutte le altre novità, invece, vi proponiamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.