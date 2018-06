Spyro Reignited Trilogy torna a mostrarsi in tre concept art inediti

Dopo averci deliziato pubblicando il primo video gameplay di Spyro Reignited Trilogy, Toys For Bob poco fa ha condiviso sui canali social ufficiali tre concept art inediti. Fra i soggetti raffigurati, troviamo anche il "tanto odiato" ladro di uova che con la sua risatina provocatoria ha fatto disperare milioni di giocatori.

Potete osservare il famigerato ladro di uova nella galleria in calce alla notizia, assieme ad altri due concept art che raffigurano una pecora e una delle ispirate ambientazioni che visiteremo nel corso dell'avventura. Cosa ne pensate di queste nuove immagini?

Spyro Reignited Trilogy, raccolta che includerà i remake di Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon, sarà disponibile a partire dal 21 settembre 2018 su PlayStation 4 e Xbox One. Coloro che effettueranno il preordine sulla console di Sony riceveranno in regalo un tema dinamico esclusivo. Per il momento non ci sono notizie ufficiali riguardo un eventuale arrivo su PC e Switch, tuttavia segnaliamo che nel mese di aprile il gioco ha fatto la sua comparsa sul Nintendo Store UK, per poi essere rimosso poco dopo. Ricordiamo, infine, che pochi giorni fa Funko ha annunciato che nel corso dell'estate lancerà una nuova Pop dedicata al draghetto viola.