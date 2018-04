Spyro Reignited Trilogy: il trailer è ora visibile in Crash Trilogy grazie al Konami Code!

Come annunciato pochi giorni fa, Activision ha aggiunto il trailer di Spyro Reignited Trilogy in Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Per l'occasione, la raccolta dedicata al marsupiale arancione ha ricevuto la patch 1.03 dal peso di 231,9 MB.

Per vedere il trailer, tuttavia, è necessario inserire una variante del mitico Konami Code. Tutto ciò che dovete fare è posizionarvi nella schermata di Crash Bandicoot 3 Warped e inserire con il Joystick il seguente codice (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → Quadrato)! Si tratta, a tutti gli effetti, dello stesso trailer mostrato in occasione dell'annuncio, ma l'iniziativa è comunque molto simpatica.

Tra l'altro, gli utenti avevano già fiutato qualcosa al riguardo nell'estate dell'anno scorso, quando venne lanciato Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Tutto era però già stato previsto da Activision, ma all'epoca la digitazione del codice provocava solamente la sparizione del cursore.

Spyro Reignited Trilogy, in sviluppo presso Toys for Bob, uscirà il 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One, con pieno supporto a PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La raccolta comprenderà i primi tre capitoli della serie - Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon. Quest'oggi abbiamo scoperto che farà il suo ritorno anche il doppiatore originale di Ripto e Hunter.