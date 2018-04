Spyro Reignited Trilogy: trapelano artwork e immagini comparative

Nelle scorse ore su Amazon Messico ha fatto la sua comparsa Spyro Reignited Trilogy, da pochi minuti sul forum di ResetERA sono comparse anche le prime immagini della raccolta, tra cui artwork e screenshot comparativi con i giochi originali.

Le immagini ci permettono di dare un primo sguardo al nuovo look di Spyro, inoltre possiamo vedere la copertina (probabilmente definitiva) e due screenshot comparative con le rispettive versioni per PlayStation.

Restiamo in attesa di conferme da parte del publisher Activision, nel momento in cui scriviamo Spyro Reignited Trilogy non è stata annunciata ufficialmente, secondo Amazon la raccolta uscirà il prossimo 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One e includerà le riedizioni di Spyro The Dragon, Spyro Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon, usciti tra il 1998 e il 2000 su PlayStation.