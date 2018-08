Spyro Reignited Trilogy: vediamo in azione il livello Hurricos di Spyro 2

Activision e Toys for Bob hanno pubblicato un nuovo video gameplay di Spyro Reignited Trilogy, mostrando in azione il livello Hurricos tratto da Spyro 2: Ripto's Rage. Il filmato, della durata complessiva di oltre tre minuti, è visionabile in cima alla notizia.

Oltre a mostrare il regno di Hurricos, uno dei livelli più famosi di Spyro 2: Ripto's Rage, il nuovo video gameplay di Spyro Reignited Trilogy ci permette di dare un ulteriore sguardo al nuovo comparto grafico del remake realizzato da Toys for Bob. Come visto con Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, il lavoro di restauro ha permesso di inserire modelli poligonali completamente aggiornati, nuovi effetti luce, supporto alle risoluzioni moderne (Full HD e 4K) e in generale un colpo d'occhio al passo coi tempi, il tutto conservando il fascino dei giochi originali.

Ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy include i primi tre capitoli della serie dedicata al draghetto viola: stiamo parlando di Spyro The Dragon, Spyro Ripto's Rage e Spyro Year of the Dragon, originariamente usciti tra il 1998 e il 2000 sulla prima PlayStation (segnaliamo che Spyro 2 e 3 non saranno inclusi su disco, e che andranno scaricati a parte).

Spyro Reignited Trilogy è atteso in uscita il prossimo 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One.