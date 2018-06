Spyro Reignited Trilogy: un video confronta il remake con la trilogia originale

Spyro Reignited Trilogy proporrà in versione remake i primi tre capitoli della storica trilogia dedicata al draghetto. Un nuovo video, rilasciato in Rete nelle ultime ore, propone un confronto tra la grafica della nuova edizione e quella della trilogia originale.

Il video proviene dal canale You Tube di PlayStation Access ed è stato pubblicato in queste ore per fornire ai fan un'efficace comparazione tra Spyro Reignited Trilogy e i tre capitoli originali che verranno riadattati per la nuova edizione in uscita a settembre 2018.

Il lavoro di remake pare ovviamente certosino, con l'estetica dei giochi completamente rivista per rendere il comparto visivo estremamente più nitido e caratterizzato da colori molto più accesi rispetto alla versione per PlayStation 1.

Anche i modelli dei personaggi sono più nitidi rispetto all'originale e, in maniera analoga a quanto operato in Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, sono stati resi con forme più tondeggianti e meno squadrate.

Che ve ne pare delle differenze tra Spyro Reignited Trilogy e le sue versioni classiche?