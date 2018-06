Spyro Reignited Trilogy: video gameplay dalla demo E3 2018

Dopo il primo video gameplay emerso a inizio giugno, Spyro Reignited Trilogy è tornato a mostrarsi in azione con la demo presentata all'E3 2018 di Los Angeles. In cima alla notizia è disponibile una nuova sequenza di gioco estesa.

Come possiamo apprezzare dal filmato, l'operazione di restauro proposta dalla Reignited Trilogy è paragonabile a quella di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy: la struttura dei livelli e le meccaniche di gioco sono rimasti fedeli alle controparti originale, ma dall'altro lato troviamo una completa ricostruzione degli scenari e dei modelli poligonali, offrendo un impatto grafico al passo coi tempi.

Ricordiamo che Spyro Reignited Trilogy verrà pubblicato il 21 settembre su PlayStation 4 e Xbox One (ma non si esclude l'arrivo su Switch e PC in un secondo momento), con pieno supporto alle due console premium PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La raccolta includerà la trilogia originale pubblicata in origine su PS1: Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon.

Gli utenti che sceglieranno di effettuare il preordine sulle console Sony otterranno in regalo un tema dinamico esclusivo, senza dimenticare che nelle ultime settimane è anche stato annunciato il Funko Pop dell'amatissimo draghetto viola, la cui uscita è prevista nel corso dell'estate. Vi lasciamo alla visione del nuovo video gameplay.