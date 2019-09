Spyro Reignited Trilogy: un video ci mostra il primo livello creato dai modder

Dopo una lunga attesa, anche gli utenti PC e Nintendo Switch hanno potuto mettere le mani su Spyro Reignited Trilogy, pacchetto che include i primi tre episodi della serie con protagonista il draghetto viola. Come si poteva facilmente immaginare, la community di modder ha già iniziato a lavorare sulla versione PC del gioco.

Nelle ultime ore è infatti stato pubblicato il primo livello di gioco interamente creato da un utente, che ne ha pubblicato un video su Reddit così che si possa prima dargli un'occhiata e poi scaricarlo. Per poter installare questo livello aggiuntivo, però, dovrete assolutamente effettuare un backup dei vostri salvataggi, poiché l'installazione dei file necessari a giocare il livello aggiuntivo eliminerà tutti i dati attualmente salvati sul vostro profilo. Potete trovare tutte le informazioni sul processo di installazione della mod e sui link da visitare per scaricare tutti i file necessari tra i commenti del video su Reddit.

Vi ricordiamo inoltre che questa non è la prima mod ad essere stata pubblicata per il gioco e, nel corso degli ultimi giorni, sono apparsi in rete i file necessari ad abilitare il FOV slider e il supporto alle risoluzioni ultrawide per Spyro Reignited Trilogy.

